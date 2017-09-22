Ни дня без штрафа: испанский суд придумал, как будут наказывать чиновников-сепаратистов

Испанский конституционный суд наложил ежедневные штрафы в размере до 12 тыс. евро на топ-чиновников Каталонии за каждый день организации запрещенного референдума о независимости. Об этом сообщает BBC.

Шесть чиновников оштрафовали на 12 тыс. евро, других 16 чиновников ждет ежедневный штраф в размере 6 тыс. евро. Выплачивать штрафы придется за каждый день организации референдума, запрещенного судом.

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Более дюжины каталонских чиновников полиция задержала во время обысков в офисах регионального правительства Каталонии, которые проводились для поиска документации, касающейся запланированного референдума о независимости.

Среди задержанных - глава департамента экономики Каталонии Хосеп Мария Жозе.

Задержание чиновников и обыски вызвали массовые протесты в Каталонии, на улицы вышли десятки тысяч человек.