Европа предостерегает США от выхода из ядерной сделки с Ираном

Ведущие европейские страны единодушно предостерегли США от выхода из ядерной сделки с Ираном. В среду, 20 сентября, верховная представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила в Нью-Йорке после встречи с представителями стран, имеющих право вето в Совете Безопасности ООН, а также ФРГ и Ирана, что до этого времени ни одна из сторон это соглашение не нарушала. Поэтому, подчеркнула Могерини, нет необходимости в проведении новых переговоров по ней, как сообщает DW.

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег главу американского государства Дональда Трампа от того, что "он допускает большую ошибку". Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявил, что приложит все усилия для спасения ядерной сделки с Ираном.

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Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон сообщил после встречи, что "США имеют существенные проблемы" с ядерным соглашением с Ираном. По словам Тиллерсона, от Ирана ожидали "вклад в мир в регионе, но этого не произошло". При этом глава Госдепа США вспомнил о роли Тегерана в конфликтах в Сирии, Йемене и Ираке.

Кроме того, президент США Дональд Трамп во время первого своего выступления в Генеральной ассамблее ООН накануне назвал Иран "государством-изгоем", а соглашение с Ираном - "позором для США".

Ядерная сделка с Ираном 2015 года заключалась в отмене части наложенных на страну международных санкций в обмен на значительное ограничение иранской ядерной программы таким образом, чтобы предотвратить разработку ядерного оружия Тегераном. В середине августа 2017 года Иран пригрозил выйти из соглашения, если США введут против него новые санкции.