Турчинов: Украина будет пристально отслеживать вывод российских войск из Беларуси

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Украина вместе с партнерами будет внимательно отслеживать вывод российских войск из Беларуси и возвращение их в пункты постоянной дислокации.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии секретаря СНБО.

«После завершения учебно-боевых задач в рамках СКШУ «Запад-2017» с 21 сентября с.г. запланировано отбытие в Россию личного состава, военной техники и вооружения с полигонов, расположенных на территории Беларуси. Украина вместе с государствами-партнерами будет внимательно отслеживать вывод российских войск из Беларуси и возвращение их в пункты постоянной дислокации», - заявил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продолжались до 20 сентября. Учения проходят на полигонах в Беларуси и России. В Минобороны РФ заявили, что в учениях примут участие 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

Вместе с тем, по данным представителей НАТО, к учениям "Запад-2017" было привлечено от 70 до 100 тыс. военных. Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что учения были похожи на подготовку к большой войне.

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Белорусская оппозиция выразила обеспокоенность по поводу того, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси.

В свою очередь в Министерстве обороны Беларуси заверили, что все российские военные, участвующие в учениях «Запад-2017», покинут белорусскую территорию до 30 сентября.

В целом на учениях было аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены наблюдатели, в том числе из Украины и стран НАТО.