Между Пекином и Шанхаем запустили самые быстрые поезда в мире
09:03, 21 сентября 2017Мир
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Поезд "Фусин" может доставить пассажиров из Пекина в Шанхай за 4 часа 28 минут.
Поезд движется со скоростью 350 км/ч / Xinhua
Новые китайские высокоскоростные поезда "Фусин" движущиеся со скоростью 350 километров в час, в четверг начали курсировать по железнодорожной ветке Пекин-Шанхай. Об этом сообщает Xinhua.
"Фусин" может доставить пассажиров из Пекина в Шанхай за 4 часа 28 минут, и в настоящее время он является самым быстрым в мире высокоскоростным железнодорожным составом, находящимся в коммерческой эксплуатации.
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Как сообщал УНИАН, в Китае планируют запустить сверхскоростной поезд, который будет разгоняться до 4 000 километров в час.
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