Олигарх из круга Путина предлагал США помощь в расследовании вмешательства РФ в выборы – NYT

Российский олигарх Олег Дерипаска предложил сотрудничать с комитетами Конгресса США и помочь в расследовании вмешательства России в американские выборы президента 2016 года.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на чиновников Конгресса, пожелавших остаться неназванными, передает ТСН.

Российский олигарх, который является членом внутреннего круга президента России Владимира Путина, недавно предложил сотрудничать с комитетом разведки Конгресса в обмен на выдачу полного иммунитета. Об этом журналистам сообщили сразу три должностные лица Конгресса на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

Одним из условий Дерипаски якобы был полный иммунитет, однако представители Конгресса не согласились с условиями Дерипаски из-за обеспокоенности, что это усложнит работу федеральных следователей по уголовным делам.

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Ранее агентство Associated Press написало, что Пол Манафорт тайно работал на российского миллиардера в интересах правительства Владимира Путина.

По информации издания, Манафорт вроде разработал амбициозную политическую стратегию для Дерипаски, близкого союзника Путина, чтобы подорвать антироссийскую оппозицию через бывшие советские республики. Отмечается, что американский политик в конце концов подписал годичный контракт сроком до 2009 года, по которому он получал от российского бизнесмена 10 миллионов долларов в год.

Российский миллиардер и алюминиевый магнат Дерипаска пригрозил иском физическим лицам и СМИ, которые пишут о его связях с бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа.