Глава МИД Чехии получил травму головы в результате ДТП

06:30, 16 сентября 2017
Мир
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Травмированного министра и еще нескольких человек, получивших травмы, доставили вертолетом в больницу города Брно.

Заоралек получил травму головы / фото УНИАН

Министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек получил травму головы в результате ДТП на юго-востоке Чехии. Об этом сообщила пресс-секретарь чешского МИД Ирена Валентова, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Он (Заоралек) получил травму головы, но его состояние удовлетворительное" - заявила Валентова.

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По данным издания Irozhlas, инцидент произошел возле населенного пункта Леховице в районе Зноймо Южноморавского края Чехии, который расположен возле границы с Австрией.

Как сообщает издание, травмированного министра и еще нескольких человек, получивших травмы, доставили вертолетом в больницу города Брно. По словам представителя полиции Южноморавского края Павела Шваба, Заоралек прибыл в регион для проведения предвыборных мероприятий. Министр выезжал с исторического винного фестиваля в Зноймо и попал в ДТП. В настоящий момент полиция выясняет причины происшествия.

Заоралек входит в Чешскую социал-демократическую партию. Парламентские выборы в Чехии назначены на 20-21 октября.

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