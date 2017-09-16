Глава МИД Чехии получил травму головы в результате ДТП

Министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек получил травму головы в результате ДТП на юго-востоке Чехии. Об этом сообщила пресс-секретарь чешского МИД Ирена Валентова, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Он (Заоралек) получил травму головы, но его состояние удовлетворительное" - заявила Валентова.

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По данным издания Irozhlas, инцидент произошел возле населенного пункта Леховице в районе Зноймо Южноморавского края Чехии, который расположен возле границы с Австрией.

Mluvčí policejního prezidia potvrdil pro iROZHLAS.cz, že jednou ze zraněných osob byl i ministr zahraničí Zaorálek. https://t.co/iHasr7DhIX — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) September 15, 2017

Как сообщает издание, травмированного министра и еще нескольких человек, получивших травмы, доставили вертолетом в больницу города Брно. По словам представителя полиции Южноморавского края Павела Шваба, Заоралек прибыл в регион для проведения предвыборных мероприятий. Министр выезжал с исторического винного фестиваля в Зноймо и попал в ДТП. В настоящий момент полиция выясняет причины происшествия.

Заоралек входит в Чешскую социал-демократическую партию. Парламентские выборы в Чехии назначены на 20-21 октября.