Трамп на Генассамблее ООН будет призывать страны уважать суверенитет каждого государства

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время своего выступления в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций будет призывать все страны мира уважать суверенитет каждого государства.

Об этом на брифинге в Белом доме, который транслировался на его официальном сайте, сообщил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

В частности, он заявил, что в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН Трамп будет отстаивать последовательную позицию по укреплению мира, содействию процветанию и поддержанию суверенитета и ответственности.

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Как сказал Макмастер, мир в мире зависит от вклада всех стран. "Суверенитет и подотчетность - основополагающие принципы для мира и процветания. Америка уважает суверенитет других стран, ожидает, что другие страны будут делать так же, и настоятельно призывает все правительства быть подотчетными перед их гражданами", - заявил Макмастер.

"Эта подотчетность нарушена в таких местах, как Венесуэла и Сирия. И мы также сегодня видим ревизионистские государства, которые угрожают суверенитету на Среднем Востоке, Восточной и Южной Европе и Восточной Азии", - подчеркнул советник Трампа.

По его словам в понедельник, 18 января, Трамп присоединится к высшим должностным лицам ООН и лидерам более 120 стран с целью обсуждения реформирования институтов ООН.

Макмастер сказал, что Трамп выразит поддержку усилиям генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по реформированию организации.

Также 18 сентября Трамп встретится с лидерами Франции и Израиля. Ожидается, что на этих встречах главное внимание будет сосредоточено на "дестабилизирующем поведении Ирана, включая нарушение им суверенитета государств на Ближнем Востоке". В тот же день вечером Трамп проведет рабочий ужин с лидерами стран Латинской Америки. Президент США намерен обсудить кризис в Венесуэле.

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"В утренней речи президента во вторник на Генеральной ассамблее будет делаться акцент на необходимости, чтобы государства способствовали миру и процветанию при соблюдении суверенитета и подотчетности как незаменимым условиям международного порядка", - подчеркнул Макмастер.

"Он настоятельно призовет все государства объединиться вместе, чтобы ответить серьезным опасностям, которые угрожают нам всем", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с президентом Украины Петром Порошенко 21 сентября в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.