Курс на "Запад": Россия перебрасывает в Беларусь танковую армию

Россия перебрасывает в Беларусь первую танковую армию из Подмосковья в рамках «оборонных» учений «Запад-2017».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны РФ, по замыслу учения «Запад-2017» была получена оперативная информация об обнаружении на территории одного из районов Союзного государства незаконного вооруженного формирования (НВФ).

«Командование Западного военного округа приняло решение о подъеме по тревоге личного состава отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии, дислоцированной в Подмосковье», - говорится в сообщении.

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Заявляется, что личный состав танкового соединения со штатным вооружением и техникой совершил марш на железнодорожную станцию погрузки, после чего воинским эшелоном в течение суток будет переброшен в район проведения учения на территорию Республики Беларусь.

В ходе учения российские танкисты совместно с белорусскими коллегами отработают вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения войск, современные подходы боевого применения подразделений при ведении борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.

Учение будет проводиться в два этапа с 14 по 20 сентября на территории двух стран под общим руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь.