Трамп обсудил с эмиром Катара борьбу против терроризма
16:55, 08 сентября 2017Мир
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Трамп призвал сохранять единство в борьбе с терроризмом и экстремистской идеологией.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп провел телефонную беседу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
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В ходе разговора американский президент подчеркнул важность соблюдения договоренностей, достигнутых арабскими странами на саммите в Эр-Рияде в конце мая этого года. В частности, Трамп призвал сохранять единство в борьбе с терроризмом и экстремистской идеологией.
«Президент Трамп и эмир аль-Тани также обсудили сохраняющуюся угрозу для региональной стабильности со стороны Ирана», — говорится в сообщении.
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