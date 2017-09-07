В Южной Корее проходят массовые протесты из-за развертывания противоракетной системы США

Сеул полностью развернул американскую противоракетную систему Thaad, чем разозлил не только соседний Китай, но и некоторых своих граждан. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Al Jazeera.

Сообщается, что сотни демонстрантов вышли в городе Сончжу, чтобы попытаться заблокировать установку четырех дополнительных пусковых установок.

По информации The Guardian, десятки протестующих получили травмы во время столкновений с полицией.

Читайте такжеСША подготовили указ о санкциях против стран, которые торгуют с КНДР

Сообщается, что руководство Южной Кореи приняло решение о развертывании противоракетной обороны США для противодействия нападениям Северной Кореи.

Недавно министр обороны Южной Кореи заявил, что следует пересмотреть возможность повторного развертывания тактического ядерного оружия США на Корейском полуострове для защиты от КНДР.

Напомним, 3 сентября Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.

Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.