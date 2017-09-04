В партии Меркель сообщили о хакерской атаке накануне выборов, подозревают РФ

17:01, 04 сентября 2017
Мир
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От хакерской атаки пострадал сайт лидера ХДС в земле Рейнланд-Пфальц.

Сайт Юлии Клекнер атаковали хакеры / фото cdu.de

Высокопоставленный политик из консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель заявила, что ее сайт взломали в воскресенье. Об этом пишет Politico.

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Лидер ХДС в земле Рейнланд-Пфальц Юлия Клекнер написала в Twitter: "Сегодня мою домашнюю страницу атаковали хакеры - с приветом из России. [Как], касается ли это выборов".

Спикер ХДС сообщил о примерно 3000 электронных адресов, которые требовали несанкционированного доступа к правам администратора веб-сайта Клекнер. По его словам, вероятно, письма были отправлены с российского сервера, но остается неясным, кто стоит за этим нападением.

После "массивных и скоординированных" хакерских атак на избирательные штабы Макрона и Клинтон немецкие спецслужбы предостерегают, что Россия может попытаться повлиять на избирательную кампанию в Бундестаг.

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Новость в сюжете: Выборы в Германии
Теги: #выборы в Германии#российские хакеры#выборы в Бундестаг