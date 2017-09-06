Навального атаковали сардельками (фото)

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, как в аэропорту "Домодедово" неизвестные накинули на него связку сарделек.

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Это произошло, когда Навального снимали телевизионные камеры. "В этот момент сзади налетает трое чертей и набрасывают мне на плечи связку сарделек", - говорится в сообщении российского политика на его сайте.

"Рядом стоят менты, улыбаются. На полу валяются сардельки. Я пошёл на парковку и поехал в офис — работать", - добавил он.

Навальный говорит, что неизвестные активисты дошли до "символизма настолько глубокого, что его не понять даже".

Как сообщал УНИАН, 27 апреля российского оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой.