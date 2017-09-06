Навального атаковали сардельками (фото)
14:26, 06 сентября 2017Мир
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Российский оппозиционер, по его словам, не понял, что произошло.
Так Навального встретили в аэропорту / Скриншот
Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, как в аэропорту "Домодедово" неизвестные накинули на него связку сарделек.
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Это произошло, когда Навального снимали телевизионные камеры. "В этот момент сзади налетает трое чертей и набрасывают мне на плечи связку сарделек", - говорится в сообщении российского политика на его сайте.
"Рядом стоят менты, улыбаются. На полу валяются сардельки. Я пошёл на парковку и поехал в офис — работать", - добавил он.
фото tjournal.ru
Навальный говорит, что неизвестные активисты дошли до "символизма настолько глубокого, что его не понять даже".
Как сообщал УНИАН, 27 апреля российского оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой.
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