Европейский суд подтвердил законность квот на распределение беженцев в ЕС

Европейский суд в среду, 6 сентября, отклонил жалобу, поданную правительствами Словакии в Венгрии, которые требовали признать недействительным решение Европейского Союза о распределении квот на беженцев среди стран-членов ЕС. "Суд отклонил иски, поданные Словакией и Венгрией против временного механизма обязательного распределения соискателей убежища (среди государств ЕС. - Ред.)", - говорится в заявлении суда по итогам рассмотрения дела, сообщает DW.

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По мнению судей, этот механизм распределения беженцев "способствует тому, чтобы Греция и Италия могли справиться с последствиями миграционной кризиса 2015 года, и является пропорциональным".

Программа распределения беженцев, которая была принята в сентябре 2015 года большинством государств-членов ЕС, предусматривала распределение 160 тысяч соискателей убежища среди стран ЕС. Однако на данный момент было распределено всего около 25 тысяч человек. Против этой программы проголосовали Словакия, Венгрия, Румыния и Чехия.