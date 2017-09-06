В Бразилии двух экс-президентов обвинили в организации преступной группы

Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жано направил в Федеральный верховный суд (ФВС) страны запрос о предъявлении обвинений двум экс-президентам республики - Дилме Руссефф и Луису Инасиу Лула да Силве в создании преступной организации. Об этом сообщает Voice of America.

Кроме того, также предъявлены обвинения в отношении нескольким бывших министров правительства страны, а также председателя левой Партии трудящихся сенатора Глейси Хоффман.

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Фигурантам дела грозит от трех до восьми лет тюремного заключения. Согласно бразильскому законодательству, окончательное решение о предъявлении обвинений должен принять суд. Поскольку Хоффман является действующим членом парламента, судьбу прокурорского запроса определит высшая судебная инстанция - ФВС.

Согласно обвинению генпрокурора, фигуранты дела в период с 2002-го по 2016 год "основали и организовали структуру преступной группировки, действовавшей во время пребывания на посту президента Лулы (да Силвы) и Дилмы Руссефф, которые сменяли друг друга на этом посту, для совершения многих преступлений, преимущественно против государственной администрации".

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Руссефф могут быть предъявлены уголовные обвинения. В прошлом году она была отправлена в отставку из-за сокрытия бюджетного дефицита и перераспределения государственных средств без консультации с парламентом. Такие действия в Бразилии не считаются уголовным преступлением.

В свою очередь Лула да Силва уже фигурирует в шести уголовных делах. 12 июля по одному из них экс-президента приговорили к девяти годам и шести месяцам заключения, признав виновным в коррупции и отмывании денег. Ему также запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет. На время рассмотрения апелляции, которую подал политик, он будет оставаться на свободе.