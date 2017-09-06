В США разбился истребитель F-16

В США в штате Аризона разбился истребитель F-16, принадлежащий Национальной гвардии, передает РБК.

Как сообщила Нацгвардия, инцидент произошел в 32 км к северо-западу от города Саффорд. Судьба пилота самолета пока неизвестна, в районе крушения проводится спасательная операция.

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Для расследования инцидента была созвана специальная комиссия ВВС США.

Истребитель F-16 Fighting Falcon поступил на вооружение армии США в начале 1980-х годов. На вооружении американской армии находится более тысячи истребителей этого типа в различных модификациях; кроме того, он поставлялся более чем в 25 стран мира. По различным оценкам, стоимость одного истребителя F-16 может превышать $30 млн.

Как сообщал УНИАН, в июле ошибка моряка ВМС США на испытаниях ракеты обошлась в $100 миллионов.