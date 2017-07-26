Ошибка моряка ВМС США на испытаниях ракеты обошлась в $100 миллионов

Матрос на борту эсминца ВМС США нажал неправильную кнопку во время учений в минувшем месяце, испортив испытания ракеты стоимостью 100 миллионов долларов, передает Европейская правда со ссылкой на The Times.

Это было четвертое испытание новой ракеты-перехватчика, разработанной в рамках общей американской и японской военной программы по борьбе с баллистическими ракетами средней дальности, которые запускает Северная Корея. Три предыдущих испытания были успешными.

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Экипаж ракетного эсминца USS John Paul Jones осуществил запуск ракеты-перехватчика SM-3, которая должна была уничтожить баллистическую ракету без боеголовки, которая была запущена с Гавайев.

Это было первое испытание ракеты-перехватчика с боевого корабля, оснащенного американской боевой системой Aegis. Ракета должна уничтожить цель, но взорвалась, прежде чем сбить ее. Баллистическая ракета, запущенная с Гавайев, упала в океан.

Пентагон опасался, что полетный тест потерпел неудачу из-за какой-то серьезной технической ошибки.

Однако после расследования стало известно, что оператор военно-морского флота США, который следит за данным, неправильно идентифицировал цель как "дружественную" ракету и нажал кнопку для самоуничтожения перехватчика.

Ориентировочная стоимость неудачного испытания составляет около 100 миллионов долларов. В нем принимали участие около 340 военнослужащих на борту эсминца, а также радиолокационные системы с Гавайев.