Генсек ООН назвал единственный возможный способ урегулирования проблем Корейского полуострова

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявляет, что урегулирование ситуации вокруг ядерной программы КНДР должно носить политический характер.

Как сообщает Центр Новостей ООН, Гутерриш осудил подземное ядерное испытание, проведенное Северной Кореей, призвал международное сообщество отказаться от дальнейшей эскалации напряженности и заявил о готовности выступить посредником на переговорах по мирному урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова.

Читайте такжеПутин уверен, что в КНДР будут "есть траву", но не откажутся от разработки ядерного оружия

Отметив, что КНДР - единственная страна, нарушающая запрет на испытательные ядерные взрывы, Гутерриш вновь призвал Пхеньян отказаться от подобных действий и соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности. Он заявил, что действия Северной Кореи ведут к дестабилизации регионального и международного мира и безопасности.

Глава ООН призвал власти этой страны не подвергать опасности жизнь миллионов людей, многие из которых и так страдают от голода и разрухи.

Также Гутерриш настоятельно рекомендовал всем заинтересованным сторонам незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу урегулирования проблем Корейского полуострова. Он сообщил о готовности выступить посредником в этих усилиях, а также приветствовал единство членов Совета Безопасности по Северной Корее, проявленное в ходе вчерашнего заседания.

«Я не предлагаю никакого конкретного решения, я призываю объединиться и ясно дать понять КНДР, что ядерного разоружения на Корейском полуострове можно достичь только путем переговоров. Я знаю, что у ООН нет мощных рычагов влияния, что наши возможности ограничены, но я сообщил сторонам, что они полностью могут на меня рассчитывать. Я признаю, что решающее значение имеет единство Совета Безопасности и способность пяти государств разработать единую стратегию взаимодействия с КНДР», - заявил генсек ООН.