Трамп согласился на многомиллиардные поставки оружия Южной Корее

В ходе телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином президент США Дональд Трамп дал "концептуальное согласие" на закупку Сеулом оружия на "много миллиардов долларов". Об этом сообщает

Европравда со ссылкой на Reuters.

Кроме того, Дональд Трамп согласовал снятие ограничений по весу боеголовок южнокорейских ракет. По действующему договору с США вес боеголовок, стоящих на вооружении Южной Кореи, может составлять максимум 500 килограммов.

Читайте такжеКим Чен Ын "умоляет о войне": США в Совбезе ООН призвали к новым санкциям против КНДР

Отдельно офис президента Южной Кореи сообщил, что лидеры договорились ввести жесткие санкции против КНДР и продолжить давление на Пхеньян через Организацию Объединенных Наций.

Как сообщал УНИАН, в ответ на ядерное испытание КНДР вооруженные силы Южной Кореи провели учения с применением баллистических ракет.