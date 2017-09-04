Выборы в Германии: Меркель обошла Шульца в решающих теледебатах

В телевизионных дебатах между основными претендентами на пост канцлера Германии, которые прошли 3 сентября, победу одержала действующий канцлер Федеративной Республики Ангела Меркель, сообщает телеканал ARD.

Действующий глава правительства и лидер блока "Христианско-демократический союз" (ХДС) и "Христианский социальный союз" (ХСС) Меркель набрала 55% голосов респондентов. Кандидат от социал-демократов Мартин Шульц – 35%.

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В ходе обсуждения соперниками вопросов миграционной политики за Меркель проголосовало 44% телезрителей, в то время как Шульца поддержало только 39%.

Позицию действующего канцлера во внешнеполитическим вопросам поддержал 61% голосовавших, Шульцу отдали предпочтение только 30%.

Что касается обсуждения ситуации на рынке труда, зрители также присудили победу Меркель – 45% против 40%, отданных Шульцу.

20 ноября 2016 года нынешний канцлер Германии Ангела Меркель официально объявила о намерении снова побороться за кресло главы правительства, которое она занимает с 2005 года.

24 ноября тогда еще глава Европейского парламента Шульц заявил, что не будет идти на очередной срок председательского мандата в ЕП, а намерен баллотироваться в германский Бундестаг от своей партии СДПГ.

19 марта 2017 года Шульц стал председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и кандидатом в канцлеры ФРГ.

Выборы в Бундестаг (нижнюю палату парламента ФРГ) пройдут 24 сентября 2017 года. Должность канцлера получит кандидат от партии, победившей на выборах.