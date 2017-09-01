Во Франции заявили о невозможности построить мир в Сирии при Асаде

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью радиостанции RTL заявил, что в Сирии невозможно будет достичь мира при президенте Башаре Асаде даже после окончания гражданской войны.

«Мы не можем строить мир [в Сирии] с Башаром Асадом», — отметил Ле Дриан.

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По словам министра, когда «Исламское государство» будет побеждено, в стране останется только одна война — гражданская, происходящая внутри Сирии с 2011 года.

«Переход не может быть проведен без Башара Асада, который убивал собственный народ», — добавил глава французского МИДа.

Он добавил, что необходимо установить временные рамки для создания конституции Сирии и проведения выборов.