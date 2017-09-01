Испания приказала посольству КНДР сократить штат из трех человек
Один из работников должен покинуть посольство до конца месяца.
Испания сообщила посольству Северной Кореи, чтобы ведомство сократило свой штат. Таким образом Мадрид протестует против повторных ракетных пусков Пхеньяна и испытаний ядерного оружия, пишет The Local Spain со ссылкой на МИД Испании.
«Программа ядерных и баллистических ракет Северной Кореи "создает серьезную угрозу миру в регионе и глобальной безопасности", - сказано в заявлении МИД.
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"Посольство КНДР было предупреждено министерством иностранных дел о том, что продолжение этих действий будет иметь последствия для двусторонних отношений", - говорится в заявлении.
Посольство КНДР открылось в Мадриде в 2014 году и состоит из посла и двух дипломатов.Один из членов посольства должен покинуть ведомство до 30 сентября.
Как сообщал УНИАН ранее, северокорейская ракета была запущена 29 августа. Она пролетела над северной частью Японии в районе острова Хоккайдо. Это первый боевой пуск ракеты по подобной траектории, до сих пор таким образом запускались только космические ракеты-носители. В июле власти КНДР заявили о готовности нанести ракетами этого типа удара в район острова Гуам, где расположены военные базы США.
Сразу после запуска премьер Японии Синдзо Абэ обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трампом. По итогам телефонного разговора он сообщил, что стороны договорились усилить давление на КНДР. Ранее Трамп предположил военное решение северокорейской проблемы.