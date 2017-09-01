Испания приказала посольству КНДР сократить штат из трех человек

Испания сообщила посольству Северной Кореи, чтобы ведомство сократило свой штат. Таким образом Мадрид протестует против повторных ракетных пусков Пхеньяна и испытаний ядерного оружия, пишет The Local Spain со ссылкой на МИД Испании.

«Программа ядерных и баллистических ракет Северной Кореи "создает серьезную угрозу миру в регионе и глобальной безопасности", - сказано в заявлении МИД.

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"Посольство КНДР было предупреждено министерством иностранных дел о том, что продолжение этих действий будет иметь последствия для двусторонних отношений", - говорится в заявлении.

Посольство КНДР открылось в Мадриде в 2014 году и состоит из посла и двух дипломатов.Один из членов посольства должен покинуть ведомство до 30 сентября.

Как сообщал УНИАН ранее, северокорейская ракета была запущена 29 августа. Она пролетела над северной частью Японии в районе острова Хоккайдо. Это первый боевой пуск ракеты по подобной траектории, до сих пор таким образом запускались только космические ракеты-носители. В июле власти КНДР заявили о готовности нанести ракетами этого типа удара в район острова Гуам, где расположены военные базы США.

Сразу после запуска премьер Японии Синдзо Абэ обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трампом. По итогам телефонного разговора он сообщил, что стороны договорились усилить давление на КНДР. Ранее Трамп предположил военное решение северокорейской проблемы.