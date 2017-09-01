В России во время съемок сюжета сломали нос пропагандисту "Первого канала"

Журналист-пропагандист "Первого канала" Алексей Иванов снимал сюжет о выделенках на Малышева и Розы Люксембург, что не понравилось одному из водителей. Молодой человек пострадал во время работы, передает Е1.ru.

Так, Иванов заснял двигавшийся по выделенке Mercedes. Автомобиль остановился, из него вышли пассажир и водитель, и произошла драка. Информация об этом инциденте поступила в Следственный комитет.

"В машине было двое мужчин, – сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. – Журналист поинтересовался у них, почему они едут по выделенной полосе. Но мужчинам не понравилось то, что их сняли, и они (или кто-то один) избили Алексея Иванова".

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Сейчас российский журналист находится в больнице. О состоянии его здоровья известно только то, что у него сломан нос.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Следственный комитет инициировал передачу дела к ним, чтобы расследовать дело по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединённое с насилием над журналистом).

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Парке Горького в Москве, где традиционно отмечается День ВДВ, неизвестный мужчина ударил корреспондента прокремлевского телеканала НТВ. Это произошло в прямом эфире. На видео видно, что мужчина подошел к камере и выругался, сказав: "это моя страна" и "захватим Украину". Корреспондент попросил его замолчать, после чего получил удар в челюсть.