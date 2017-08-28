Тиллерсон прокомментировал недостаточное осуждение Трампом "расистского насилия"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент Дональд Трамп, который подвергся критике за его реакцию на недавнюю акцию белых националистов в Вирджинии, говоря о своих ценностях, "выступает от своего имени".

Как передает «Голос Америки», журналист телеканала Фокс Ньюз попросил Тиллерсона прокомментировать критику Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации в адрес администрации Трампа относительно того, что некоторые называют неспособностью или нежеланием осудить «расистское насилие».

«Мы в Госдепартаменте представляем американский народ, американские ценности, нашу преданность свободе, наше уважение к принципу равноправия всех во всем мире, и этот месседж никогда не изменился», - сказал Тиллерсон.

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На вопрос, дистанцируется ли он от Трампа в этом вопросе, Госсекретарь сказал: "Я высказался, выступил со своими комментариями относительно наших ценностей и во время выступления в Государственном департаменте на прошлой неделе".

В своем выступлении 18 августа Тиллерсон осудил расизм, заявив, что "ненависть не является американской ценностью".

«Мы должны стремиться к примирению, взаимопониманию и преданности, независимо от цвета кожи, национальности, религии или политических взглядов», - добавил он.

Выступление Тиллерсона на канале Fox News вызвало немедленную реакцию в социальных сетях. Бывший советник Госдепартамента, политолог Элиот Коэн написал в Твиттере: «Мне кажется, что Государственный секретарь только что подтолкнул президента США под автобус».