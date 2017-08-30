В Испании два человека серьезно пострадали во время "альтернативной корриды" с шаром (видео)

Попытка испанского села изобрести свою версию корриды без насилия, в которой быка заменили гигантские шары, закончилась трагически после того, как два человека получили серьезные травмы. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

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Один человек, пострадавший во время так называемой корриды, остается в коме. Сообщается, что мужчина получил серьезную травму после того, как был раздавлен металлическим барьером, в который врезался 300-килограммовый резиновый шар, "преследовавший" бегунов вокруг города Матаэльпино, близ Мадрида, в выходные.

- Los progresistas de Mataelpino no queremos toros en los encierros

- Y si ponemos una bola de 100 kg?

- Q sea mejor de 300. Q puede pasar? pic.twitter.com/26Zq2ixXPk — José Luis Lorido (@LordIgor) 29 августа 2017 г.

Еще один человек попал в больницу с тремя сломанными ребрами и сотрясением мозга.

Мэр Матаэльпино, чью идею замены быков разрисованными шарами семь лет назад переняли и другие испанские города, сказал, что городской совет пересмотрит свои протоколы безопасности до начала "корриды" в следующем году.

Ball run at Mataelpino, aka #boloencierro, far better than the bull run!

Thank@itdoesnttrue for the video pic.twitter.com/uSTDyPMrEh — Jorge Barata (@neuralhacker) 26 августа 2017 г.

Сообщается, что шар прокатился 500 метров по наклонным улицам, достигая наивысшей скорости - около 30 км в час. Участие в "корриде" с шаром приняли более 700 человек.