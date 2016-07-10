В Испании впервые с 1985 года бык убил матадора

Выступление 29-летнего Виктора Баррио происходило в городе Теруэль и транслировалось по местному телевидению в прямом эфире.

Как сообщает Русская служба ВВС, бык подбросил матадора в воздух, а затем пронзил рогами правую сторону его грудной клетки. Врачи сразу же поспешили на помощь тореадору, но не смогли его спасти.

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Премьер-министр Испании Мариано Рахой, являющийся сторонником корриды, выразил в своем Twitter соболезнования в связи с гибелью Баррио.

Помимо Баррио в эту субботу от рогов быка погиб еще один человек.

28-летний мужчина погиб в местечке Педрегер. Он принимал участие в традиционном испанском развлечении - забеге, участники которого пытаются скрыться от выпущенного на улицы города быка. По данным СМИ, молодой человек погиб, пытаясь помочь другому участнику забега, уже пострадавшему от быка.

Летальных - для матадора - исходов корриды Испания не знала уже больше тридцати лет, с тех пор как в 1985 году во время выступления погиб матадор Хосе Куберо, выступавший под псевдонимом Йийо.

По информации El Pais, в прошлом столетии в Испании 134 человека были убиты быками, среди них 33 матадора.

Ежегодно в Испании проводится более 2 тысяч боев быков, однако их число постепенно сокращается. В 2010 году Каталония вслед за Канарскими островами официально запретила корриду.