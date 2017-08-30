Германия опасается "ледникового периода" между РФ и Западом из-за новых санкций США

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что Вашингтон и его европейские партнеры должны сделать так, чтобы новые санкции США, направленные против России, не привели к "новому ледниковому периоду" между Москвой и Западом.

Об этом он заявил после встречи 29 августа в Вашингтоне с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, передает Радио Свобода.

Он отметил озабоченность Европы в отношении возможных побочных эффектов нового закона о санкциях против России, недавно принятого Конгрессом США и подписанного президентом Дональдом Трампом. Закон налагает санкции против Москвы за агрессию в Украине и за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

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"Не должно быть нового ледникового периода между Россией и Западом", - эти слова Габриэля размещены на сайте министерства иностранных дел Германии.

При предшественнике Трампа Бараке Обаме Соединенные Штаты и Европейский союз в значительной степени координировали санкции против Москвы в связи с захватом Крыма в 2014 году и в связи с поддержкой вооруженных сепаратистов на востоке Украины.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выпустил предупреждение после того, как Трамп подписал законопроект, в результате которого европейские энергетические компании могут пострадать от санкций США. Особенно это касается тех, кто работает с российскими системами газопроводов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину в государства-члены ЕС.

Специальный посланник США по Украине Курт Волкер сказал немецкому телеканалу Deutsche Welle в интервью, опубликованном 29 августа, что Вашингтон не пойдет "над головами украинцев или за спиной европейцев", на любую сделку - только чтобы обеспечить энергетическую безопасность.