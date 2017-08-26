Администрацию Трампа покинул еще один советник

Администрацию президента США покинул еще один советник Дональда Трампа: 46-летний Себастиан Горка, консультировавший президента по вопросам безопасности. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Белый дом.

В сообщении отмечается, что всего неделю назад в отставку ушел главный стратег Трампа Стивен Бэннон.

Также в Белом доме опровергли сообщения о том, что Горка ушел добровольно.

Читайте такжеЭкс-советник Трампа Бэннон заявил о разногласиях в Белом доме

Себастиан Горка - британец венгерского происхождения - принял гражданство США лишь несколько лет назад. Горку часто критиковали за контакты с правоэкстремистскими группировками.

На телевидении Горка убежденно защищал политику Трампа. Он часто высказывался на тему борьбы с терроризмом, хотя, по словам критиков, не имеет никакого опыта в этой сфере.

Ранее своих постов лишился целый ряд людей из ближайшего окружения Трампа, в том числе пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи и глава аппарата Белого дома Райнс Прибус.