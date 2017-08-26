Северная Корея наняла экс-агентов КГБ для защиты Ким Чен Ына от американских "убийц" - СМИ

Северная Корея наняла бывших агентов КГБ в качестве «военных советников», чтобы укрепить защиту лидера Ким Чен Ына против попыток убийства со стороны Соединенных Штатов и Южной Кореи. Об этом сообщает Asahi Shimbun со ссылкой на источник.

Сообщается, что около 10 бывших агентов КГБ прибыли в Пхеньян еще в феврале. Их попросили научить охранников Кима, как заранее определить возможные террористические акты и как противостоять таким угрозам, когда они происходят.

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По словам источника, северокорейские официальные лица особенно заинтересованы в том, чтобы защититься от «покушений» США, используя некоторые из современных вооружений.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея в субботу, 26 августа, осуществила запуск ракет в сторону Японии.

Несколько ракет малой дальности пролетели в северо-восточном направлении около 250 километров и упали в Японское море.

Тихоокеанское командование армии США отметило, что КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности. Все три ракеты вышли из строя в полете, одна из них взорвалась почти сразу после запуска.