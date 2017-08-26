Трамп официально запретил принимать трансгендеров на службу в армию США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете Минобороны США принимать трансгендеров на службу в армию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Hill.

Трамп поручил Пентагону разработать план реализации запрета до февраля 2018 года. Указ вступит в силу 23 марта 2018 года.

По данным издания, в памятке к документу подробно говорится о предыдущем заявлении Дональда Трампа, когда он написал в своем Twitter, что правительство страны больше не будет принимать на военную службу трансгендеров.

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В своем указе, как отмечает издание, Трамп в том числе поручил министру обороны Джеймсу Мэттису разобраться, что делать с уже поступившими на службу трансгендерами.

​Кроме того, Трамп запретил Пентагону оплачивать операции по смене пола. Финансирование разрешено в том случае, если процедура была начата до вступления закона в силу.

В разговоре с The Hill представитель Белого дома заявил, что Дональд Трамп "яростно выступает" за свободу ЛГБТ-сообществ, а само решение принято из соображений "национальной безопасности".

Ранее УНИАН сообщал, что в США 16 членов президентского комитета по искусству и гуманитарным наукам объявили о своей отставке из-за политики президента Дональда Трампа.

Они обвинили Трампа в поддержке агрессивных групп лиц во время событий Шарлоттсвилле, заявили, что США угрожает ядерной войной с КНДР. Также они указали на то, что США собираются выйти из Парижского соглашения по климату, и отметили, что Трамп выступает против военнослужащих трансгендеров и запрещает мусульманам и беженцам въезжать в страну.