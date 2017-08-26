Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в коррупции против экс-президента

Генпрокурор Бразилии Родригу Жано выдвинул в пятницу обвинения в коррупции и отмывании денег против экс-президента страны Жозе Сарнея, бывшего главы верхней палаты национального парламента Ренана Калейруса и еще трех сенаторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

Поскольку часть фигурантов данного уголовного дела являются действующими парламентариями, окончательное решение о предъявлении им обвинений должен будет принять Федеральный верховный суд Бразилии.

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По версии следствия, подозреваемые незаконно получали финансовые средства от Сержиу Машаду, экс-президента компании Transpetro - "дочки" государственного нефтегазового гиганта Petrobras. В обмен они помогали ему сохранить должность и содействовали его коммерческой деятельности. Машаду также проходит подозреваемым по данному делу.

Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже более трех лет остается в Бразилии в центре общественного внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов долларов.