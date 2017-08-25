Трамп обвинил лидеров республиканцев в "беспорядке", потому что они не прислушались к его совету

Президент Дональд Трамп заявил, что лидеры конгресса могли бы избежать «беспорядка» в вопросе повышения уровня долга США, если бы они прислушались к его совету, пишет Reuters.

Издание пишет, что Трамп, в связи с критикой в ​​его сторону, пытался обвинить партийных лидеров, если Конгресс не согласится на повышение ставки на кредит федеральному правительству.

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Трамп заявил, что он посоветовал лидеру большинства в республиканском сенате Митчу Макконнеллу и спикеру Палаты представителей Полу Райану «связать» принятие законодательства, повышающего верхний уровень долга с законопроектом о ветеранах, который Трамп подписал 12 августа.

«Они ... не сделали этого, так что теперь у нас есть крупная сделка по Dems, которые держат их (как всегда) на одобрение долга. Возможно, было так просто - теперь беспорядок!»- написал Трамп сказал в сообщениях в Twitter.

Как сообщал УНИАН ранее, отношения между президентом США Дональдом Трампом и республиканцем, лидером большинства Митчем Макконнелом раскололись, чиновники не разговаривали несколько недель. Сообщается, что Макконнелл даже выразил сомнение относительно того, сможет Трамп спасти свою администрацию после ряда летних кризисов.