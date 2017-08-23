Три российских спутника не вышли на связь после запуска на орбиту - СМИ

Два спутника дистанционного зондирования Земли МКА-Н, выведенные на орбиту 14 июля стартовавшей с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а», до сих пор не вышли на связь. Об этом сообщают "Известия".

Эти космические аппараты были созданы по заказу «Роскосмоса» частной российской космической компанией «Даурия Аэроспейс». Помимо них, не вышел на связь и малый спутник Московского авиационного института. В «Роскосмосе» пока воздерживаются от комментариев.

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Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, космические аппараты МКА-Н после штатного выведения на орбиту по неизвестной причине не смогли включиться и специалистам уже больше месяца не удается выйти с ними на связь. Причины технического сбоя пока никому не понятны. Пока спутники не признаны потерянными.

Аналогичная судьба постигла и спутник «Искра-МАИ-85» Московского авиационного института, который также входил в состав нагрузки ракеты-носителя. Вузовский аппарат не выходит на связь.

Ранее сообщалось, что с МКС запустили первый спутник, напечатанный на 3D-принтере.