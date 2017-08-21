Полиция Каталонии опубликовала фотографию предполагаемого терориста

Полиция Каталонии полагает, что исполнитель теракта в Барселоне, водитель фургона Юнес Абуякуб, который находится в бегах, опасен и может быть вооружен. Об этом говорится в Twitter каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra.

Читайте такжеВласти Испании сообщили о ликвидации сети террористовПолиция также опубликовала снимки подозреваемого и описала его портрет: речь идет о мужчине, рост около 1,80 м, нормального телосложения. «Кожа смуглая, короткая стрижка, может носить бороду», - отмечается в сообщении.

Правоохранительные органы сообщили также, что число жертв двух терактов в Каталонии увеличилось до 15 человек.

По словам советника внутренних дел Каталонии Хоакима Форна, полиция установила связь между терактами в Каталонии и обнаружением тела мужчины в автомобиле в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн. Именно он и был признан властями 15-й жертвой терактов, передают Ведомости. По версии следствия, подозреваемый Юнес Абуякуб зарезал мужчину ножом, чтобы угнать автомобиль.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Барселоне в толпу людей на улице Рамбла въехал белый фургон. На месте погибли 13 человек, около 100 пострадали. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Ответственность взяла на себя группировка «Исламское государство».

Позднее злоумышленники попытались совершить аналогичный теракт в Камбрильсе, в результате чего несколько человек пострадали.