Экс-советник Трампа Бэннон заявил о разногласиях в Белом доме

Экс-советник президента США Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон заявил о разногласиях внутри администрации США. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post, передает РБК.

"Ни одна администрация в истории не была настолько разделена между собой по поводу направления, в котором она должна двигаться", - сообщил Бэннон.

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По его словам, команда Трампа разочарована повесткой дня Конгресса, которая больше согласуется с традиционными республиканскими приоритетами, чем с теми целями, которые провозглашает американский лидер.

"Если члены Республиканской партии на Капитолийском холме будут поддерживать идеи президента, а не свои цели, то это будет одна большая счастливая семья", - подчеркнул бывший советник Трампа.

Как сообщал УНИАН, 18 августа стало известно, что главный стратег американского президента Стив Бэннон уволен.

Бэннон, известный ультраправыми и националистическими взглядами, считался лидером ястребов в Белом доме и был ключевым идеологом президентской кампании Трампа под лозунгом о возрождении "былого величия Америки".