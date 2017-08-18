Главный стратег Трампа Стив Бэннон ушел с должности

Главный стратег американского президента Стив Бэннон уволен. Об этом сообщили в Белом доме администрация через три дня после того, как Дональд Трамп назвал его "хорошим человеком, не расистом", но отказался прямо ответить на вопрос о дальнейшей судьбе своего некогда ближайшего советника, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Бэннон попал в опалу пару недель назад, а после слов Трампа выступил в лево-либеральном журнале с интервью, в котором назвал белых расистов "маргинальными клоунами" и посоветовал своему боссу умерить воинственность в адрес Северной Кореи, а также перейти в наступление в "экономической войне" с Китаем.

"Глава аппарата Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон пришли к совместному решению о том, что сегодня у Стива последний рабочий день", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс.

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Бэннон, известный ультраправыми и националистическими взглядами, считался лидером ястребов в Белом доме и был ключевым идеологом президентской кампании Трампа под лозунгом о возрождении "былого величия Америки".

Бэннон был правой рукой Трампа в первые месяцы президентства. Недруги добивались его отставки, подозревая стратега в сливах подробностей о хаосе и подковерной борьбе в Белом доме.