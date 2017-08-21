В Брюсселе установили "периметр безопасности" из-за драки беженцев

Бельгийская полиция в воскресенье, 20 августа, окружила один из центральных кварталов Брюсселя, в котором произошла драка с участием беженцев. "Периметр безопасности" установили в районе, прилегающем к зданию Брюссельской фондовой биржи, пишет Радио Свобода.

По словам заместителя федерального прокурора Бельгии, в драке принимали участие "сирийские беженцы, в возрасте от 18 до 24 лет". В качестве оружия участники потасовки применяли разбитые бутылки.

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Ранены три человека, один из мужчин получил тяжелую черепно-мозговую травму, другой – тяжелую травму руки.

Арестованы три человека, им предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Как сообщал УНИАН, в бельгийской коммуне Бертри в ночь на воскресенье автомобиль намеренно наехал на нескольких людей. По крайней мере четыре человека получили травмы. Три человека, находившиеся в автомобиле, были арестованы.