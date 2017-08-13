Елизавета II передаст корону Великобритании принцу Чарльзу через 4 года - СМИ

Королева Великобритании Елизавета II, которая отметила в прошлом году свое 90-летие, сообщила в беседе со своими приближенными: если она доживет до 95 лет, то "выйдет на пенсию" и передаст бразды правления своему старшему сыну – 69-летнему Чарльзу, принцу Уэльскому.

Об этом пишет в воскресенье, 13 августа, газета The Daily Mail.

Пресс-секретарь королевской семьи Роберт Джобсон сообщил в интервью журналистам, что подготовка к передаче власти уже идет полным ходом, и администрации передано распоряжение "ускорить" реализацию Закона о регентстве от 1937 года.

"Ее величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда настанет время, переход власти будет плавным", – приводит издание слова Джобсона.

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91-летняя королева Елизавета ІІ – старейший и наиболее долго правящий монарх из всех, ныне живущих. Она взошла на престол в 1953 года. Ее супруг, принц Филипп, официально отошел от государственных дел, когда ему исполнилось 96 лет. Принц Чарльз уже готовится сменить свою мать, и в прошлом году представлял главу государства в ходе визита в Австралию и Новую Зеландию.