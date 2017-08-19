В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: десятки погибших и пострадавших
22:56, 19 августа 2017Мир
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По официальным данным, погибли 11 человек и более 40 пострадали.
Вагоны в ходе крушения налезли друг на друга / фото twitter.com/CNNnews18
На севере Индии в окрестностях города Музаффарнагар сошел с рельсов пассажирский поезд, как пишет "Медуза".
По официальным данным, погибли 11 человек и более 40 пострадали.
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По данным CNN News18, погибли не менее 20 человек. Reuters со ссылкой на местные медицинские службы сообщает, что пострадали более ста.
Что стало причиной катастрофы, неизвестно. На снимках с места происшествия видно, что вагоны в ходе крушения налезли друг на друга.
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