На дне Тихого океана спустя 72 года обнаружили американский крейсер "Индианаполис"

Американский крейсер «Индианаполис» нашли на дне Тихого океана спустя 72 года после затопления торпедой с японской подводной лодки в последние дни Второй мировой войны.

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Как сообщает CNN, корабль обнаружила команда во главе с соучредителем Microsoft Полом Алленом на глубине более 5,3 км.

Индианаполис затонул всего за 12 минут, что сделало невозможной отправку сигнала бедствия или развертывание спасательного оборудования. Перед атакой, 30 июля 1945 года, он успел завершить секретную миссию, доставив компоненты атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Это, согласно командованию военно-морской истории и наследия в Вашингтоне, положило конец войне в Тихом океане.

Большинство из 1196 моряков и морских пехотинцев с корабля не утонули, но погибли в океане от обезвоживания и нападений акул. Катастрофа крейсера вошла в историю ВМС США как наиболее массовая гибель личного состава (883 человека) в результате одного затопления.