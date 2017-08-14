Смертельное ДТП в американском Шарлотсвилле: водителю предъявили обвинение

10:19, 14 августа 2017
Мир
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Из 19 раненых в результате ДТП 10 находятся в удовлетворительном состоянии, еще девять человек лечатся амбулаторно.

Место ДТП в Шарлотсвіллі / REUTERS

13 августа федеральные следователи США выдвинули обвинения в убийстве второй степени мужчине, который в субботу направил свою машину в толпу демонстрантов в городе Шарлотсвилль в американском штате Вирджиния. В результате этого инцидента погибла 32-летняя женщина и ранены еще 19 человек.

Как передает Радио Свобода, советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Раймонд Макмастер заявил, что это событие «соответствует определению терроризма».

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14 августа мужчина, идентифицированный как 20-летний Алекс Джеймс Филдс, предстанет перед судом. Он был арестован вскоре после инцидента, ему также предъявлены и другие обвинения, включая умышленные ранения.

Представители Медицинского центра университета Вирджинии заявили, что с 19 из 10 раненых сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, еще девять человек лечатся амбулаторно.

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