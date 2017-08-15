В России снова пропал Путин - не появляется на публике уже неделю

Владимир Путин отказался от публичных мероприятий на семь дней — последний раз глава государства появился на публике 8 августа, а в следующий раз журналисты смогут его увидеть лишь 16 августа.

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на источники и анализ освещения деятельности Путина в государственных СМИ. В пресс-службе Кремля не ответили на вопрос о том, где находится Путин.

Читайте такжеНижнее белье Медведева стало достоянием общественности

8 августа президент работал в двух местах - абхазской Пицунде, где встречался с президентом Раулем Хаджимбой, а также в Сочи, где посетил турнир по боевому самбо и встретился с отдыхающей на море семьей из Ижевска. В этой поездке Путина сопровождали журналисты. В ночь на 9 августа журналисты всех СМИ, включая информационные агентства, улетели в Москву. Глава государства остался в Сочи и планировал оставаться там еще минимум на день, говорит собеседник, знакомый с планами главы государства.

В следующие дни на сайте Кремля регулярно появлялись сообщения о встречах Путина, которые он проводил с высокопоставленными чиновниками. Но все они проходили тет-а-тет, журналисты на них не приглашались, поэтому понять, когда на самом деле были записаны эти мероприятия, невозможно. Также во всех СМИ появлялись лишь снимки, которые делал личный фотограф президента.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Кремль опубликовал полную запись поездки Владимира Путина в Туву, где российский президент показательно побывал в тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой.