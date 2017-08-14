Военные возможности против КНДР будут применены лишь в случае провала санкций – генерал США

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил в понедельник, что военные возможности, которые готовят Соединенные Штаты для защиты от Северной Кореи, будут применяться только в случае провала дипломатических и экономических санкций.

Об этом сообщили в понедельник в офисе президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, передает Голос Америки.

Генерал Данфорд сделал такое заявление во время 50-минутной встречи с южнокорейским президентом, в ходе которой также обсуждались вопросы провокационных действий Северной Кореи.

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Данфорд находился в Сеуле, где беседовал с южнокорейскими военными чиновниками, включая министра обороны Южной Кореи Сон Ян Му. Из Южной Кореи Данфорд поедет в Китай, а затем в Японию.

В последние месяцы напряжение усилилось из-за опасения, что КНДР близка достижению свои цели - способности совершить ядерный удар по континентальной территории США.

На прошлой неделе Северная Корея и США обменялись словесными угрозами военных действий. Пхеньян заявил, что намерен разработать план по осуществлению удара по американскому острову Гуам.