В Париже эвакуировали вокзал из-за фрагмента бомбы Второй мировой в сумке пассажира

В Париже службы безопасности эвакуировали пассажиров Северного вокзала. Причиной стал обнаруженный в сумке одного из пассажиров фрагмент бомбы Второй Мировой, сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.

Эвакуация вокзала вызвала задержку в отправлении поездов и массовые очереди.

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По данным издания, службы безопасности обнаружили в сумке одного из пассажиров подозрительный предмет. Как выяснилось позднее, это был фрагмент бомбы времен Второй Мировой.

Как пишет Evening Standart, опасный предмет пассажир планировал взять с собой на поезд до Лондона.

Издание со ссылкой на слова очевидцев сообщает, что полиция произвела контролируемый подрыв подозрительной сумки, однако официального подтверждения этой информации нет.