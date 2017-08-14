В Париже эвакуировали вокзал из-за фрагмента бомбы Второй мировой в сумке пассажира

01:48, 14 августа 2017
Мир
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Опасный предмет пассажир планировал взять с собой на поезд до Лондона. 

В сумке одного из пассажиров нашли подозрительный предмет / фото twitter.com/hatternick

В Париже службы безопасности эвакуировали пассажиров Северного вокзала. Причиной стал обнаруженный в сумке одного из пассажиров фрагмент бомбы Второй Мировой, сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph. 

Эвакуация вокзала вызвала задержку в отправлении поездов и массовые очереди.

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По данным издания, службы безопасности обнаружили в сумке одного из пассажиров подозрительный предмет. Как выяснилось позднее, это был фрагмент бомбы времен Второй Мировой.

Как пишет Evening Standart, опасный предмет пассажир планировал взять с собой на поезд до Лондона.

Издание со ссылкой на слова очевидцев сообщает, что полиция произвела контролируемый подрыв подозрительной сумки, однако официального подтверждения этой информации нет.

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Теги: #эвакуация вокзала#фрагмент бомбы#пассажир на вокзале