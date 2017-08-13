В Барселоне местные протестовали против туристов на городском пляже

В Барселоне местные жители провели акцию протеста против туристов на самом популярном пляже города Барселонета, пишет Русская служба BBC.

Участники акции вывесили плакаты с надписями "Мы не хотим туристов", "Прекратите массовый туризм" и другими.

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Акцию организовали жители района Барселонета, к ним также присоединились жители других районов каталонской столицы.

Как сообщал УНИАН ранее, во Франции мэру курортного городка Карнон Ивону Буррелю пришлось извиниться за ругательный баннер о «бесовских туристов».Сообщалось, что туристы заметили баннер во время отдыха на популярном пляже, над которым пролетел самолет с баннером с надписью на английском языке «Возвращайтесь домой, чертовы туристы».