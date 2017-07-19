Во Франции мэр курортного городка извинился за баннер о "чертовых туристах"

Во Франции мэру курортного городка Карнон Ивону Буррелю пришлось извиниться за ругательный баннер о «чертовых туристах», пишет The Local.

Издание сообщает, что туристы заметили баннер во время отдыха на популярном пляже, над которым пролетел самолет с баннером с надписью на английском языке «Возвращайтесь домой, чертовы туристы».

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Позже фраза появилась на испанском языке. Также планировалось, что надпись появится и на французском языке, но полиция успела остановить затею.

Мэр выразил сожаление и принес извинения по поводу инцидента и заверил, что туристов рады видеть в городке этим летом.

Автором такой затеи является популярный французский пранкер Реми Галлард, который разместил видео со своим поступком в You Tube.