Во Франции мэр курортного городка извинился за баннер о "чертовых туристах"
Мэр городка заявил, что туристам всегда рады.
Во Франции мэру курортного городка Карнон Ивону Буррелю пришлось извиниться за ругательный баннер о «чертовых туристах», пишет The Local.
Издание сообщает, что туристы заметили баннер во время отдыха на популярном пляже, над которым пролетел самолет с баннером с надписью на английском языке «Возвращайтесь домой, чертовы туристы».
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Позже фраза появилась на испанском языке. Также планировалось, что надпись появится и на французском языке, но полиция успела остановить затею.
Мэр выразил сожаление и принес извинения по поводу инцидента и заверил, что туристов рады видеть в городке этим летом.
Автором такой затеи является популярный французский пранкер Реми Галлард, который разместил видео со своим поступком в You Tube.