Жителям острова Гуам рассказали, что делать в случае ядерного удара со стороны КНДР

Управление Национальной Безопасности острова Гуам опубликовало рекомендации жителям острова на случай ядерного удара со стороны КНДР. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает газета The Washington Post.

Рекомендации выполнены в форме двухстраничной памятки, в ней указано, какие действия следует предпринять жителям Гуама при нанесении Пхеньяном удара по острову баллистическими ракетами.

В частности, им рекомендовано сохранять спокойствие и позаботиться о членах своей семьи. Кроме того, власти острова напомнили жителям, что смотреть на вспышку или ядерный гриб нельзя, поскольку это может лишить их зрения.

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Кроме того, жителям острова посоветовали в случае ядерной бомбардировки спрятаться позади предмета или объекта, который смог бы защитить их от радиоактивных волн, а также снять себя одежду, чтобы не дать радиации распространиться. «Снятие с себя верхней одежды избавит Вас от 90 процентов радиоактивных материалов», — уточняется в памятке.

Также оказавшимся в зоне поражения жителям Гуама в случае ядерного удара предписано вымыть голову шампунем и избегать использования кондиционера для волос.

9 августа сообщалось, что северокорейские военные готовы нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, как только решение об этом примет глава КНДР Ким Чен Ын. Указывалось, что Пхеньян может нанести удар по американским базам на Гуаме баллистической ракетой средней дальности «Хвасон-12», впервые запущенной 14 мая.