В США резко выросла популярность запроса к Google "Как пережить ядерный удар"
Пользователи Google стали активно искать информацию о том, как пережить ядерный удар на фоне обострения отношений между КНДР и США в последние дни.
В США за последние два дня резко выросла популярность запроса «Как пережить ядерный удар» (англ. «How to survive a nuclear attack»). Об этом свидетельствуют данные статистики Google Trends.
Согласно данным графика, с 8 по 10 августа популярность этого запроса выросла практически с нуля до 100 баллов. Также в первую тройку по популярности этого запроса также вошли Канада (32) и Великобритания (23).
Отметим, что за последние дни отношения между КНДР и США серьезно обострились. Так, КНДР заявило о возможности нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. При этом власти КНДР назвали невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом, назвав его "безрассудным".
Трамп в свою очередь заявил, что, возможно, его заявление об "огне и ярости" для КНДР не было достаточно жестким. Американские СМИ также сообщили, что Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам Северной Кореи.