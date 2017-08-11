В США резко выросла популярность запроса к Google "Как пережить ядерный удар"

В США за последние два дня резко выросла популярность запроса «Как пережить ядерный удар» (англ. «How to survive a nuclear attack»). Об этом свидетельствуют данные статистики Google Trends.

Согласно данным графика, с 8 по 10 августа популярность этого запроса выросла практически с нуля до 100 баллов. Также в первую тройку по популярности этого запроса также вошли Канада (32) и Великобритания (23).

Отметим, что за последние дни отношения между КНДР и США серьезно обострились. Так, КНДР заявило о возможности нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. При этом власти КНДР назвали невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом, назвав его "безрассудным".

Трамп в свою очередь заявил, что, возможно, его заявление об "огне и ярости" для КНДР не было достаточно жестким. Американские СМИ также сообщили, что Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам Северной Кореи.