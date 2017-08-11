Ракеты Путина в оккупированном Крыму могут поражать цели в большинстве стран Европы (инфографика)

В радиусе поражения ракетного оружия России, которое Кремль разместил в оккупированном Крыму, находится значительное количество европейских стран. Соответствующую инфографику опубликовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Читайте такжеПутин ставит отношения с Северной Кореей выше ракетной угрозы - BloombergОтмечается, что в декабре 2015 года Черноморский флот РФ пополнился двумя малыми ракетными кораблями "Зеленый дол" и "Серпухов", которые оснащены ракетными комплексами "Калибр-НК". Данное вооружение в случае использования ракет типа ЗМ-14 (SS-N-27 Sizzler) позволяют поражать цели в радиусе до 2500 км.

Таким образом, "Зеленый дол" и "Серпухов" при условии базирования у берегов Крыма способны поражать цели от Румынии до Франции и Скандинавских стран, также страны Ближнего Востока, Северной Африки, а также такой важный стратегический объект как Суэцкий канал.

Подчеркивается, что РФ делает ставку именно на корабли подобного типа, поскольку Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года запрещает наземное базирование крылатых ракет аналогичных ЗМ-14, в то же время корабль-носитель подобных ракет является сравнительно недорогим и может использовать преимущества ведения огня с акваторий под защитой береговых сил.

На данный момент "Зеленый дол" и "Серпухов" находятся в составе Балтийского флота РФ. Таким образом, в зоне поражения находятся фактически все европейские страны, включая Исландию.

Ранее именно указанные корабли, которые на тот момент входили в состав Черноморского флота РФ, нанесли три ракетных удара по территории Сирии.