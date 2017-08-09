Мэра итальянского городка выгнали из ресторана из-за шортов

Мэра города Вьяреджо в итальянской Тоскане попросили покинуть местный ресторан, поскольку его одежда не соответствовала дресс-коду. Об этом пишет "Европейская правда".

Как сам Джорджо дель Гінгаро написал на своей странице в Facebook, инцидент произошел несколько дней назад, когда он и его жена договорились пообедать с друзьями в одном из ресторанов. Поскольку это была дружеская встреча, он решил одеться в стиле "casual".

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"Мы пришли, сели за столик с видом на набережную, общаемся с людьми за соседним столиком, которых я знаю, обсуждаем день (...) Однако через некоторое время ко мне неуклюже подходит официант и говорит, что поскольку я не одет в длинные штаны, то я не могу оставаться в ресторане", - рассказывает политик.

Через несколько минут, по словам мэра, официант вернулся и еще раз любезно попросил покинуть ресторан, поскольку ношение шортов противоречит дресс-коду заведения.

"В этот момент я просто был должен встать, попрощаться с потрясенными людьми за соседним столиком, извиниться перед друзьями и выйти, не без стыда", - пишет политик.

По информации одного из местных изданий, речь идет о заведении в Вьяреджо "Club Nautico Versilia". Его администрация впоследствии извинилась за инцидент.

Согласно правилам заведения, посетители не могут приходить в ресторан после 19.00 в шортах. В администрации также пояснили, что внимание на шорты мэра обратил кто-то из посетителей, а сам официант не узнал мэра.