В Европе мужчины-водители оригинально ответили на запрет носить шорты на работу (видео)

Мужчины во Франции оделись в юбки из-за запрета носить шорты.

Это для того, чтобы чувствовать себя в жару хоть немного комфортнее. Акция прошла в нескольких городах, ее участники говорят, что температура в кабине водителя, где нет кондиционера, может достигать +50 градусов. И при такой жаре работать в форменных брюках невозможно.

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Тем более, что запретить носить юбки, которые являются частью женской униформы, работодатель не может.

Как сообщал УНИАН, 20-летний британец Джои Барджем из-за жаркой погоды пришел на работу в шортах, но там ему сделали замечание и заставили поехать домой и переодеться. Поэтому он решил ответить оригинально на такой запрет - вернулся в платье.